В 62-м зенитно-ракетном полку началась внезапная проверка боеготовности

Защита от беспилотников и воздушного нападения. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси по поручению главы государства 62-му зенитно-ракетному полку вручено распоряжение на выполнение задач одним из подразделений из состава сил немедленного реагирования.

Личному составу довели приказ командира выдвинуться в назначенный район, и колонна боевых машин зенитных ракетных комплексов "Оса" начала марш. Перед выдвижением прошел смотр готовности: проверили технику и подготовку личного состава.

"В подготовку перед маршем входит погрузка имущества, подготовка техники, проведение контрольного осмотра, проверка заливных систем, чтобы машина полностью была исправна и в целом чтобы личный состав был готов, собран для того, чтобы находиться в районе выполнения задач", - рассказал командир батареи 62-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси Максим Лагун.

Виталий Федючок, главный советник управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Данное подразделение совершит марш в назначенный район, подготовит стартовые позиции, заступит на боевое дежурство. В ходе несения боевого дежурства подразделение выполнит ряд учебно-боевых задач и будет оценено. Личный состав выполняет задачи уверенно и с поставленной задачей справится. Все выявленные недостатки будут учтены в ходе последующей подготовки данного рода войск".