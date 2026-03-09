3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В 62-м зенитно-ракетном полку началась внезапная проверка боеготовности
Защита от беспилотников и воздушного нападения. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси по поручению главы государства 62-му зенитно-ракетному полку вручено распоряжение на выполнение задач одним из подразделений из состава сил немедленного реагирования.
Личному составу довели приказ командира выдвинуться в назначенный район, и колонна боевых машин зенитных ракетных комплексов "Оса" начала марш. Перед выдвижением прошел смотр готовности: проверили технику и подготовку личного состава.
"В подготовку перед маршем входит погрузка имущества, подготовка техники, проведение контрольного осмотра, проверка заливных систем, чтобы машина полностью была исправна и в целом чтобы личный состав был готов, собран для того, чтобы находиться в районе выполнения задач", - рассказал командир батареи 62-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси Максим Лагун.
Виталий Федючок, главный советник управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
"Данное подразделение совершит марш в назначенный район, подготовит стартовые позиции, заступит на боевое дежурство. В ходе несения боевого дежурства подразделение выполнит ряд учебно-боевых задач и будет оценено. Личный состав выполняет задачи уверенно и с поставленной задачей справится. Все выявленные недостатки будут учтены в ходе последующей подготовки данного рода войск".
Основная задача подразделения - обеспечить противовоздушное прикрытие войск Западного оперативного командования. Военнослужащие выполнят ряд учебно-боевых задач в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, включая противодействие диверсионно-разведывательным группам и средствам воздушного нападения условного противника.