В Беларусь на смену снегопадам пришли сильные морозы: ночью до -25°С, на дорогах гололедица
Автор:Редакция news.by
На смену снегопадам в Беларусь пришел сильный мороз. В ночные часы местами по стране до минус 25 градусов. Днем во многих районах ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение дня составит от минус 9 до минус 15 градусов.
Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии:
"Беларусь будет больше находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому количество осадков уменьшится, они примут локальный и кратковременный характер, но за счет прояснений и адвекции холодных воздушных масс ожидаем в отдельные дни очень морозную погоду".