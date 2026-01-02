В Беларусь пришла классическая зима - в стране введен план "Погода"

Загадали белорусы снега - получили. В стране введен план "Погода". Объявлен оранжевый уровень опасности. МЧС предупреждает о возможной опасности на дорогах. Из-за налипания снега и наледи возможно отключение электричества.

ГАИ работает в усиленном режиме. Колонны спецтехники и сотни коммунальщиков с самого утра расчищают город.

Погода решила удивить белорусов в новогоднюю ночь и в первые его дни классической зимой. Многие уже забыли, что такое чистить утром машину и расчищать дорожки. Водители забыли, что такое зимний стиль вождения. А предстоит все это вспомнить.

Накануне сотрудники МЧС разослали предупреждения белорусам об изменении погоды. Объявлен по всей стране оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра, порывы которого ожидаются местами до 18 м/с.

сотрудник ГАИ в машине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10ce3173-71c4-46df-965d-7ffc6380f6e4/conversions/e89eec93-d560-4bdc-83ed-ab777bcf0101-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10ce3173-71c4-46df-965d-7ffc6380f6e4/conversions/e89eec93-d560-4bdc-83ed-ab777bcf0101-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10ce3173-71c4-46df-965d-7ffc6380f6e4/conversions/e89eec93-d560-4bdc-83ed-ab777bcf0101-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10ce3173-71c4-46df-965d-7ffc6380f6e4/conversions/e89eec93-d560-4bdc-83ed-ab777bcf0101-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также сотрудники ГАИ предупреждают водителей: лишний раз без острой необходимости не выезжать на дороги и в дальние поездки. Тем, кто все-таки выехал на эти длинные выходные, быть осторожными и не совершать необдуманных маневров, в особенности это касается обгонов. Все экипажи ГАИ уже ориентированы на оказание необходимой помощи участникам дорожного движения. Это касается не только водителей, но и пешеходов.

Инспекторы работают в усиленном режиме все выходные, применяют всю свою технику, чтобы следить за водителями: как республиканскую систему мониторинга, так и мобильные средства.

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Запланировано проведение специальных мероприятий "Фильтр" и "Паутина". Также Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой отдых в праздничные, выходные дни. И в случаях дальних поездок с детьми заранее позаботьтесь об их безопасной перевозке. Госавтоинспекция принимает все меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС готовы к оказанию помощи всем участникам дорожного движения и оперативному реагированию на любые нештатные ситуации".

Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Столичная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый боковой интервал. Не совершать резких манеров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, путепроводов и закруглений дорог. Не менее важным фактором безопасности является техническая подготовка транспортного средства. Убедитесь, что автомобиль оснащен зимними шинами, а системы обогрева и очистки стекол находятся в исправном состоянии".

Снег, по нашим наблюдениям, принес больше радости, чем неудобств. Радуются дети, подтверждение этому в Telegram-каналах. Также первому снегопаду рады даже птицы.

В Гомеле дороги заснеженные, но расчищенные.

расчищают дороги от снега news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f691b2b-3723-4e9d-a202-b8d9c7b4480a/conversions/e984911d-1ec5-4852-beeb-dcfb58a5e487-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f691b2b-3723-4e9d-a202-b8d9c7b4480a/conversions/e984911d-1ec5-4852-beeb-dcfb58a5e487-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f691b2b-3723-4e9d-a202-b8d9c7b4480a/conversions/e984911d-1ec5-4852-beeb-dcfb58a5e487-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f691b2b-3723-4e9d-a202-b8d9c7b4480a/conversions/e984911d-1ec5-4852-beeb-dcfb58a5e487-xl-___webp_1920.webp 1920w

В то же время сотрудники ЖКХ призвали водителей не загромождать дороги и дворовые проезды.

Также напомнили, что автовладельцы обязаны убирать снег вокруг своих автомобилей на расстоянии не менее одного метра. Лопаты можно получить в своих жилищно-коммунальных хозяйствах. Возможно отключение линий связи и электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП. Но это худший вариант развития событий. Как нам сообщили в Белэнерго, все было стабильно сегодня, 2 января. Массовых отключений электричества не было. В ГАИ также сообщили, что серьезных ДТП не произошло. Но все будут возвращаться в основном из поездок в воскресенье.