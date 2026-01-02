3.71 BYN
В Беларусь пришла классическая зима - в стране введен план "Погода"
Загадали белорусы снега - получили. В стране введен план "Погода". Объявлен оранжевый уровень опасности. МЧС предупреждает о возможной опасности на дорогах. Из-за налипания снега и наледи возможно отключение электричества.
ГАИ работает в усиленном режиме. Колонны спецтехники и сотни коммунальщиков с самого утра расчищают город.
Погода решила удивить белорусов в новогоднюю ночь и в первые его дни классической зимой. Многие уже забыли, что такое чистить утром машину и расчищать дорожки. Водители забыли, что такое зимний стиль вождения. А предстоит все это вспомнить.
Накануне сотрудники МЧС разослали предупреждения белорусам об изменении погоды. Объявлен по всей стране оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра, порывы которого ожидаются местами до 18 м/с.
Также сотрудники ГАИ предупреждают водителей: лишний раз без острой необходимости не выезжать на дороги и в дальние поездки. Тем, кто все-таки выехал на эти длинные выходные, быть осторожными и не совершать необдуманных маневров, в особенности это касается обгонов. Все экипажи ГАИ уже ориентированы на оказание необходимой помощи участникам дорожного движения. Это касается не только водителей, но и пешеходов.
Инспекторы работают в усиленном режиме все выходные, применяют всю свою технику, чтобы следить за водителями: как республиканскую систему мониторинга, так и мобильные средства.
Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Запланировано проведение специальных мероприятий "Фильтр" и "Паутина". Также Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой отдых в праздничные, выходные дни. И в случаях дальних поездок с детьми заранее позаботьтесь об их безопасной перевозке. Госавтоинспекция принимает все меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС готовы к оказанию помощи всем участникам дорожного движения и оперативному реагированию на любые нештатные ситуации".
Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Столичная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый боковой интервал. Не совершать резких манеров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, путепроводов и закруглений дорог. Не менее важным фактором безопасности является техническая подготовка транспортного средства. Убедитесь, что автомобиль оснащен зимними шинами, а системы обогрева и очистки стекол находятся в исправном состоянии".
Снег, по нашим наблюдениям, принес больше радости, чем неудобств. Радуются дети, подтверждение этому в Telegram-каналах. Также первому снегопаду рады даже птицы.
В Гомеле дороги заснеженные, но расчищенные.
В то же время сотрудники ЖКХ призвали водителей не загромождать дороги и дворовые проезды.
Также напомнили, что автовладельцы обязаны убирать снег вокруг своих автомобилей на расстоянии не менее одного метра. Лопаты можно получить в своих жилищно-коммунальных хозяйствах. Возможно отключение линий связи и электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП. Но это худший вариант развития событий. Как нам сообщили в Белэнерго, все было стабильно сегодня, 2 января. Массовых отключений электричества не было. В ГАИ также сообщили, что серьезных ДТП не произошло. Но все будут возвращаться в основном из поездок в воскресенье.
Прогноз погоды на ближайшие сутки следующий: временами мокрый снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 18 м/с, ожидается потепление, температура от -3, +1°С.