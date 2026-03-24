В Беларуси ЭКО занимаются 9 организаций здравоохранения: в Минске, Витебске и Гомеле

Больше шансов на долгожданное прибавление в семье теперь у белорусских родителей. Президент подписал указ о проведении ЭКО: вторую попытку теперь можно сделать бесплатно.

Для начала отметим, что в Беларуси уже как 5 лет действует первая бесплатная попытка ЭКО. И ею воспользовались свыше 4,5 тыс. пар. Общаясь уже с мамочками, узнали, что они хотят больше деток. Ну что ж, Президент их услышал.

Статистика показывает, бесплодие - это глобальная проблема для всех стран мира. Она не зависит от уровня дохода или региона. Согласно последним данным ВОЗ на 24–26 годы, каждый шестой человек (около 17,5 % взрослого населения планеты) сталкивается с бесплодием. И это не зависит от пола. Сейчас как у мужчины, так и у женщины - паритет. И бесплодие не единственный показатель к ЭКО. В Беларуси ЭКО занимаются 9 организаций здравоохранения

Что такое в принципе экстракорпоральное оплодотворение - это современная медицинская технология, которая помогает забеременеть, когда естественное зачатие не представляется возможным.





ЭКО назначают при конкретных заболеваниях, когда другие методы лечения не сработали в течение 6–12 месяцев. У нас в стране программой занимаются 9 организаций здравоохранения, причем не только в Минске, но и в Витебске и в Гомеле.

Эффективность по всем центрам составляет примерно 39 % - практически каждый третий случай заканчивается рождением ребенка, что полностью соответствует среднемировому стандарту.

Но ЭКО не работает так: захотел - сделал, для этого нужно заключение медиков о том, что вам можно проходить программу. Сначала пару обследуют, потом идет стадия гормональной подготовки женщины, после – забор материала. И уже здесь дело за медиками. При этом все подбирается индивидуально и длительность протокола тоже. Для понимания – все перечисленное (обследование, оперативное вмешательство, препараты) стоит немало.

На платной основе цена варьируется от 9 до 18 тысяч белорусских рублей в коммерческих центрах, от 6 до 9 тысяч - в государственных, но в государственных - это уже цена за вторую попытку. Первую бесплатно в Беларуси ввели в 2021 году. И за это время родителями стали более 2,5 тысяч семей.

Эффективность ЭКО - 39 %

Ни для кого не секрет, что в нашей стране репродуктивная медицина находится на высоком уровне. Современные технологии позволяют врачам свести к минимуму любые осложнения во время беременности и родов.

Лишь 5– 8 % малышей, рожденных благодаря ЭКО, рождаются раньше срока. И при этом не стоит забывать, что у нас есть все для того, чтобы выхаживать таких деток.

Кто может претендовать на первую бесплатную попытку ЭКО

Кто может претендовать на первую бесплатную попытку. Это женщины до 40 лет, состоящие в браке, у которых есть заключение медиков, и при этом они не имеют противопоказаний. Но так было до вчерашнего дня. Президент накануне подписал указ, в котором программа стала еще доступнее. Во-первых, ЭКО могут сделать теперь не только замужние, у белорусок - две бесплатные попытки. В случае, если первое ЭКО было успешным и у вас родился ребенок, есть право на второе, и уже до 49 лет.

Медики рекомендуют процесс материнства, если и откладывать, то разумно. Поскольку решение об ЭКО в 35 лет и даже в 42 года - это принципиально разные решения. После 42 лет эффективность такой технологии с использованием собственных клеток снижается до 7 %, еще через 2 года - до 2. Поэтому как вариант, если вы вообще планируете материнство, заморозить свои эмбрионы или яйцеклетки. Для этого есть тоже все технологии.

Главное, что наши женщины хотят стать мамами, иначе такой возможности и в принципе обсуждений, как 5 лет назад, так и сейчас, не было бы.