В Беларуси готовятся ужесточить правила продажи электронных сигарет

Правила о продаже электронных сигарет будут ужесточены в Беларуси. В Совет Республики регулярно поступают обращения с предложением запретить вейпы и усилить противостояние вовлечению молодежи в этот пагубный тренд. По данным МВД, вейпы и вовсе массово употребляются подростками на территории школ и колледжей.

То, что начиналось как технологичная новинка, для тысяч белорусских подростков стало опасным увлечением. Вейп-комьюнити образовало новую субкультуру со своим "вайбом" и философией, опасной модой недовольны и граждане.

Миф о безопасности вейпинга - один из главных оппонентов медиков. Жидкости к вейпам содержат никотин, формальдегиды, канцерогены и наносят необратимый вред здоровью. При их употреблении не заставят себя ждать такие последствия, как снижение концентрации внимания, усиление тревожности, повреждение ДНК, повышение риска инфаркта и развития рака.

Инесса Григорьева, ученый секретарь РНПЦ психического здоровья:

"Вейп вызывает синдром матового стекла, как и при ковиде. То есть идет мелкодисперсное повреждение легких, особенно нижних долей. Легкое не может правильно расправляться. Это сначала незаметно, зато потом к этому присоединяются легочные заболевания. У некоторых чувствительных людей, которые обратились за помощью, это произошло слишком быстро. И потом помочь этому подростку уже нельзя".

Инесса Григорьева, ученый секретарь РНПЦ психического здоровья

Дело не ограничивается проблемами со здоровьем. Тревогу бьют и в МВД - только в 2025 году за курение в запрещенных местах были задержаны более 300 несовершеннолетних. И 240 человек курили именно вейпы, чаще всего прямо в учебных заведениях.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

"Учитывая серьезность проблемы, Министерством внутренних дел усилена профилактическая деятельность. Особое внимание уделено учебным заведениям. Также установлен запрет на реализацию табачных изделий и электронных систем курения лицам моложе 18 лет. Нами выявлено 90 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. В настоящее время прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения жидкостей к ним и сигарет по аналогии с ответственностью за покупку для них алкоголя".

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси

Сенаторы отмечают, что проблема вовлечения молодежи в этот тренд не просто тема для обсуждения с позиции медицины или экономики, она выходит на уровень национальной безопасности и демографии.