В Беларуси изменили условия льготного кредитования на отечественные товары
Правительство Беларуси изменило условия для льготных кредитов на отечественные товары. В первую очередь новации касаются производителей.
Впредь для участия в кредитной программе необходимо иметь сертификат продукции собственного производства. За получением таких документов нужно обращаться в Белорусскую торгово-промышленной палату.
Построить деревянный дом, обновить интерьер или же переобуть машину - программа льготного кредитования "На родныя товары" бьет рекорды, и ясно - почему. Государство предлагает 4 % годовых на покупку отечественного. В итоге очереди в магазинах растут, а список товаров расширяется. Льготная кредитная линия была запущена два года назад, а сегодня спрос более чем на миллиард рублей. Количество выданных кредитов уже исчисляется сотнями тысяч.
В ТЦ "Першы нацыянальны гандлёвы дом" можно найти все из линейки кредитуемых товаров
Ольга Давыдова, маркетолог компании - производителя ковровых изделий: "Для нашей целевой аудитории это действительно выгодно. Ковры бывают разные. У нас не самый дорогой товар, наверное, но есть, например, и шерстяные ковры в том числе. Программа кредитования "На родныя товары" пользуется популярностью - можно покупать белорусские товары за 4 % годовых".
В перечне 35 товарных групп - от мебели (это, кстати, самая популярная позиция) до готовых домокомплектов. А впредь белорусам будут предлагать льготный кредит еще и на отдых в отечественных здравницах. Это одна из последних новаций программы. Погасить заем за путевку нужно будет в течение года.
Этот финансовый инструмент - хорошее подспорье и для производителей, ведь такая поддержка спроса напрямую влияет на конкурентоспособность продукта, а значит на стабильную работу предприятия. Компании это понимают, потому желающих попасть в число участников программы становится все больше.
Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "С момента вступления в силу постановления о потребительском кредитовании практически ежедневно в Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступали обращения от производителей Республики Беларусь о включении в данное постановление. И таким образом было принято решение, чтобы перечень производителей исключить и каждый производитель, который на сегодняшний день имеет возможность и имеет сертификат продукции собственного производства, мог участвовать в данном кредитовании".
Делать нужные покупки, не откладывая на завтра - так государство подставляет плечо белорусам, предлагая особые условия. За все время с привлечением кредита было реализовано 500 тыс. товаров отечественного производства.