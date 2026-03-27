В Беларуси изменили условия льготного кредитования "На родныя тавары"

Правительство изменило условия для льготных кредитов на белорусские товары. Новации в первую очередь касаются производителей. Впредь для участия в кредитной программе необходимо иметь сертификат продукции собственного производства.



За получением таких документов нужно обращать в Белорусскую торгово-промышленную палату. Перечень же самих товаров остается прежним - это 35 групп: от бытовой техники до деревянных домокомплектов. Еще одно изменение касается сферы услуг. Льготное кредитование теперь распространяется и на санаторно-курортное лечение.

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "С момента вступления в силу постановления о потребительском кредитовании практически ежедневно в Министерство антимонопольного регулирования торговли поступали обращения от производителей Республики Беларусь о включении в данное постановление. И таким образом было принято решение, чтобы перечень производителей исключить, и каждый производитель, который на сегодняшний день имеет возможность и имеет сертификат продукции собственного производства, мог участвовать в данном кредитовании".