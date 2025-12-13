3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним
В Беларуси готовится законопроект по урегулированию оборота никотиносодержащей продукции. Комплекс мер должен не только помочь в защите здоровья подрастающего поколения, но и вернуть значительную часть рынка из тени в легальное поле.
Вопрос оборота вейпов - широко обсуждаемый. Он рассматривался уже многократно, в том числе на площадке Совета Республики. В очередной раз прошло обсуждение комплексного документа. Новые подходы детально рассмотрены членами экспертного совета, и большинство из них законопроект поддержали. При этом есть целый ряд замечаний и предложений.
Так, предлагается исключить из законопроекта положение, которое предусматривает возможность производства нетабачных никотиносодержащих изделий, а также электронных систем курения и жидкостей для них на территории Беларуси. Предложено ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Прозвучало и мнение установить запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, благодаря которым можно понять, что в этом месте продаются такие изделия.
Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это обязательная сертификация, это отсутствие рекламы. И, конечно, мы говорили о профилактической работе, которая направлена на разъяснение молодому подрастающему поколению вреда любой из зависимостей. И было озвучено, что этим должна заниматься не только школа, не только учреждение образования, а, наверное, все общество должно сейчас сплотиться и рассказывать о том, что происходит. О том, что здоровый образ жизни - это то направление, в котором должны двигаться наши молодые люди".
Также в числе предлагаемых мер - жесткая централизация импорта и продаж. Введение строгих ограничений на выкладку, доставку и пересылку вейпов через интернет-магазины. Кроме того, продажа без лицензий и акцизных марок будет признана незаконной. Под запрет попадет и самостоятельное изготовление курительных жидкостей.