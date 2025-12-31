В Беларуси на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция

На охрану воздушных границ Беларуси заступила новая радиолокационная станция. Всевысотный обнаружитель способен идентифицировать и сопровождать до 100 целей на расстоянии до 300 км. Новая техника позволит многократно увеличить возможности по разведке ракетного полка, что позволяет качественно выполнять задачи боевого дежурства.

"Всевысотный обнаружитель способен обнаруживаться цели как на предельно малых высотах, включая крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты самолетного типа, так и цели, которые находятся в стратосфере. Его возможности позволяют беспровально проводить цели на всю глубину зоны обнаружения. Личный состав прошел полный цикл подготовки, начиная от изучения технической части, теории и основ управления этим комплексом, и готов к выполнению задач боевого дежурства".