В Беларуси на зимних каникулах будут работать оздоровительные лагеря

Нескучно и с пользой провести зимние каникулы смогут школьники по всей стране. Для детей организуют экскурсии на предприятия, кинотеатры, мастер-классы и выставки.

Отдельное внимание - вопросам безопасности. Запланированы встречи с представителями РОВД, РОЧС и ОСВОД. Также на протяжении всего периода каникул в стране будут работать оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием.

"Новым вектором новогодней программы станет оздоровительный лагерь на базе Центра технического творчества детей и молодежи. Это место, которое сегодня активно используется для организации работы с учащимися старших классов профильной направленности. Здесь проводятся образовательные мероприятия: экскурсии, фестивали, соревнования по спортивно-техническим видам спорта, - рассказала Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома. - Сегодня 150 наших ребят захотели попробовать себя в новых видах деятельности, включая воспитанников Центра технического творчества".