В Беларуси начался зимний сезон: ГАИ рекомендует сменить резину и стиль вождения

С 1 декабря обязательно движение на зимних шинах, теперь ГАИ вправе штрафовать водителей за транспорт на летних покрышках до 1 марта. В связи с этим дорожная милиция проведет усиленные 5-дневные рейды по всей стране.

По новым правилам подходят не все типы всесезонных шин. Универсальный вариант актуален, но комплект должен быть с определенной маркировкой, где есть горная вершина с тремя пиками и снежинкой, а также буквами "M-S". При этом во время эксплуатации остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Нарушение данного требования, а также использование изношенных покрышек влечет ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины, при повторном нарушении в течение года - от 2 до 5 базовых величин. Необходимо не только заменить покрышки, но и полностью подготовить автомобиль к морозному сезону. Проверьте состояние системы охлаждения, исправность тормозов, рулевого управления и внешних световых приборов, убедитесь в надежности аккумулятора. Для хорошего обзора замените стеклоочистители, заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью".

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси

Очень важно перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"С целью оперативного реагирования на резкие изменения погодных и дорожных условий организован мониторинг состояния проезжей части, экипажи ГАИ работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. Водителям необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, а также не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения. Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров в условиях плохой видимости".

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси

Также внимательным необходимо быть и пешеходам, на скользкой дороге мгновенно остановить транспорт нельзя. При переходе следует смотреть по сторонам, а в темноте обозначать себя светорассеивающими элементами.