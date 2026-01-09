В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за мощного циклона "Фрэнсис-Улли"

Беларусь находится во власти снежной стихии - в стране объявлен красный уровень опасности. Из-за мощного циклона "Фрэнсис-Улли" в большинстве районов введен план "Погода".

В Минске и в ряде областей снегоуборочная техника переведена на круглосуточный режим.

Утро водителей по всей Беларуси началось не с чашечки кофе, а с чистки автомобилей от снега. А тому, кто решил пойти пешком, необходимо было пройти через огромные сугробы.

Сугробы могут быть по колено, и это все из-за циклона "Фрэнсис-Улли", который пришел 8 января в Беларусь, его еще называют братом "Хавьера". Он принес в Минск 11 см снега.

Если 8 января высота снежного покрова составляла 19 см, то к утру 9 января она достигла 30 см. Вместе с этим метель продолжает усиливаться - последствия непогоды устраняют всю ночь и до сих пор.

Коммунальные службы Беларуси не сомкнули глаз, чтобы снегопад не смог парализовать жизнь на столичных улицах. К примеру, в Минской области на расчистке дорог задействовано свыше 100 единиц техники. Им уже удалось очистить более 2 тыс. км дорог.

Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме практически во всех районах Беларуси. В приоритете, конечно же, дороги и подъезды к больницам, школам и другим социально важным объектам.

Что касается прогноза погоды, то с 9 января ожидаются сложные погодные условия - это сильный снег, метель и ветер до 24 м/с. Касательно температуры, то максимальная днем составит от минус 8 до минус 14 градусов по северу, а по юго-востоку - от минус 4 до минус 7 градусов.

Почему же красный уровень опасности так редок? Из-за него могут произойти перебои или отключения электричества, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций или рекламных щитов, полная остановка транспорта на загородных трассах или возникновение больших пробок в городах, а также опасность на улице.

Нужно и необходимо воздержаться от поездок и не выходить на улицу, обязательно плотно закрыть дома окна, двери, чердачные и вентиляционные люки. Машину необходимо поставить в гараж или вдали от деревьев и в принципе воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния, также подготовить запас воды, фонарик и зарядить устройство.