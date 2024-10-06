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В Беларуси отмечают День учителя

Сегодня в отрасли образования Беларуси работают около 430 тыс. человек, половина из которых педагогические работники.

В школах трудятся более 103 тыс. учителей. В среднем по стране на одного учителя приходится 11 учеников.

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Лицо профессии по-прежнему остается женским. Свыше 87 % педагогов - женщины. Более 93 % учителей - с высшим образованием. А почти у 80 % - высшая или первая квалификационная категория. Стаж работы более 15 лет у почти 70 % учителей.

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