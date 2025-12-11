В Беларуси планируют направить в суд в 2026-м минимум 7 уголовных дел в отношении нацистских палачей

Масштабы геноцида, который совершался в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, в том числе БССР, не имеют аналогов в мире. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед на полях Международной научно-практической конференции к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него.

На площадке Национальной библиотеки собрались сотрудники прокуратуры, представители силового блока, парламентарии и международные эксперты.

Сейчас активно обсуждается возможность предъявления материальных претензий к странам, виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как ранее сообщалось, цифра варьируется в районе 2,3 трлн долларов США. Причем речь идет только о материальном ущербе.

Сейчас также проводится активная работа по поиску и реституции культурных ценностей. Необходимо подготовить новую современную конвенцию, об этом говорил и Андрей Швед. После Великой Отечественной войны была проделана большая работа по созданию правовых документов, но к настоящему времени они уже несколько устарели, поэтому требуется их обновление. Отмечается, что действующие международные правовые документы не в полной мере позволяют решать вопросы привлечения к ответственности за нацистские преступления.

Во многом в авангарде идет законодательство именно Беларуси и России. Как рассказал Андрей Швед, предлагается внедрить наши наработки и в других странах.

Андрей Швед:

"Сегодня, как никогда, крайне важно всем сплотиться плечом к плечу и, как в послевоенный период, говорить всем: "Нельзя допустить того, чтобы неонацизм, нацисты XXI века диктовали политику, навязывали нам свое видение мира". В конечном итоге мы сегодня видим, что Европейский союз, Западная Европа по лекалам Гитлера готовится к новому крестовому походу, кровавому походу сюда, на наши земли. И зная страшную правду о тех зверствах, которые творили их предки на оккупированных территориях, мы понимаем, что может ждать в XXI веке те народы, которые опять попадут или могут попасть под пяту неонацистов".

Также Андрей Швец указал на необходимость привлечения нацистских преступников к ответу без срока давности. Как известно, в Беларуси проводится большая работа в этом плане. Постоянно идут уголовные процессы в Верховном Суде по привлечению карателей. И, как рассказал генеральный прокурор, в будущем будет идти речь не только о привлечении карателей, но и солдат вермахта, которые были причастны к преступлениям на территории Беларуси.

Со слов Андрея Шведа, впервые будет подчеркнуто несовершенство материалов Нюрнбергского процесса в части ответственности за геноцид, поскольку значительную часть карательных операций проводили подразделения вермахта. Далеко не все понесли должное наказание, некоторые дожили до старости в ФРГ и других странах Европы. Справедливость должна восторжествовать, поэтому эта работа продолжится у нас в стране.

"В следующем году планируем не менее семи, может быть, 10 уголовных дел (направить в суд. - Прим. ред.) в отношении конкретных палачей, которые не понесли наказание, в том числе которые потом жили после войны, умерли на территории ФРГ, других стран", - сказал Андрей Швед.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

"На сегодняшний день достоверно установлено, что зверства на территории Республики Беларусь или Белорусской ССР совершались не только нацистскими оккупантами, но и их пособниками в лице выходцев из Западной Украины и стран Прибалтики. Их зверства по масштабам сегодня трудно оценить, потому что расследование данного уголовного дела продолжается. Свидетелей, к сожалению, осталось очень мало на сегодняшний день, но они есть. Они рассказывают о таких фактах, которые раньше просто не доводились до сведения широкой общественности".