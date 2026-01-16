В Беларуси по распоряжению Президента началась масштабная проверка Вооруженных Сил

Масштабная проверка Вооруженных Сил Беларуси начата по распоряжению Президента Александра Лукашенко. Как сообщил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, проверка пройдет в несколько этапов и носит внезапный, комплексный характер.

Проверка проводится в том числе с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Среди прочего будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотным летательным аппаратам.

Замысел проверки утвержден Президентом. Как отметил госсекретарь Совбеза, Президент лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие это будут части и в какое время, он определит сам.

Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники. Внезапно прибыла группа, вручила распоряжение командиру воинской части. Было заслушано о положении дел на базе хранения вооружения и военной техники".