В Беларуси продолжается массовая вакцинация девочек против вируса папилломы человека

В Беларуси продолжается вакцинация против вируса папилломы человека. Специалисты ежегодно выявляют около тысячи новых случаев заболевания.

Среди гинекологических онкозаболеваний рак шейки матки на втором месте. В Беларуси уже более 34 тыс. девочек 11 лет получили первую дозу вакцины против ВПЧ. Им будет проведена вторая вакцинация в первом квартале 2026 года. Прививка делается бесплатно либо в школе, либо в поликлинике.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:

"Каждые два дня заболевают до 5 женщин. Почти каждый день от этого заболевания умирает одна женщина. Такая статистика позволяет говорить о том, насколько важны мероприятия, к которым приступила Беларусь, вакцинируя девочек в возрасте 11 лет, потому что именно в этом возрасте формируется наиболее значимый иммунный ответ к вирусу папилломы человека".