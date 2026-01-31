Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил

На одном из полигонов Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил.

В пункт приема личного состава продолжают прибывать военнослужащие запаса. С теми, кто уже на месте, проводят занятия по предметам боевой подготовки. Программа сборов включает тактическую, огневую, медицинскую дисциплины. Основная цель - поддержание высокого уровня навыков и слаженности действий для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Проверка носит комплексный характер с поэтапным наращиванием как личного состава, так и количества привлекаемых воинских частей и подразделений. Для военно обученного резерва - это плановое мероприятие, а для воинских частей и подразделений - проверка внезапная.

