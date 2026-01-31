В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил

В пункт приема личного состава продолжают прибывать военнослужащие запаса. С теми, кто уже на месте, проводят занятия по предметам боевой подготовки. Программа сборов включает тактическую, огневую, медицинскую дисциплины. Основная цель - поддержание высокого уровня навыков и слаженности действий для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны.