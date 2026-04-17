В Беларуси проходит республиканский субботник
Автор:Станислав Рябцев
18 апреля в Беларуси проходит республиканский субботник. Белорусы всех профессий и возрастов выходят на генеральную уборку. Многие - на своих рабочих местах. Другие - на самых разных объектах, в том числе, строительных.
Кто-то сажает семейное дерево, кто-то впервые берет в руки лопату - и все становятся соавторами созидательного труда на благо Родины.
Марафон чистоты и благоустройства проходит во всех районах Минска. Лоск наводят в парках, скверах, на придомовых территориях, мемориальных комплексах и исторических объектах.
Присоединиться к республиканскому субботнику приглашают всех белорусов. В каждом районе столицы организованы пункты выдачи инвентаря и посадочного материала. С адресами можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.