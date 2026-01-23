В Беларуси работники сферы образования будут проходить психологическое собеседование

Психологическое собеседование теперь будут проходить работники сферы образования. Правительство определило порядок, сроки и случаи проведения подобных встреч.

Мера связана с особой уязвимостью детей перед негативным воздействием работающих с ними взрослых. Результаты собеседований будут носить рекомендательный характер.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наниматели до заключения трудового договора, гражданско-правовых договоров, обязаны ознакомить лицо, которое претендует работать с детьми, с законодательством по защите прав детей и особенно в части неприкосновенности личности. А вот лицо, которое трудоустраивается, оно должно подписать обязательство, что оно будет соблюдать это законодательство. Если стороны разошлись в интересах, наниматель имеет право отказать в принятии на работу такого человека".