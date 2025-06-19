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В Беларуси с 1 июля начнут принимать заявления на единовременную выплату для многодетных семей
В Беларуси с 1 июля стартует прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на в пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения). Ее размер составит 30 % от бюджета прожиточного минимума (БПМ) на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника.
Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей - по месту учебы ребенка.
Также предусмотрена дополнительная помощь: государственная адресная социальная помощь, помощь по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя, а также благотворительные акции ("Школьный ранец", "Собери ребенка в школу" и др.).