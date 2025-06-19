В Беларуси с 1 июля начнут принимать заявления на единовременную выплату для многодетных семей

В Беларуси с 1 июля стартует прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на в пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения). Ее размер составит 30 % от бюджета прожиточного минимума (БПМ) на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника.

Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей - по месту учебы ребенка.