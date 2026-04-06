В Беларуси с начала года зафиксировано около 200 случаев укусов клещей

В связи с ранним потеплением вышли на охоту клещи. В некоторых районах - настоящее нашествие. Снежная зима сработала как одеяло - защитила популяцию от вымерзания. Это и привело к их высокой численности.

Эксперты отмечают: пик активизации клещей еще впереди. Он придется на май - начало июня. Расскажем, как обезопасить себя.

Сезон клещей

Клещи проснулись, и об этом говорят во всех социальных сетях. Снимают с себя по 10,20, а то и больше.

Первые случаи зафиксированы еще с наступления тепла, то есть с начала марта - это уже традиционно. Клещам что тепло, что хороший морозный минус нипочем. Крепко спать они могут до минус 25 градусов.

С начала 2026 года зафиксировано уже около 200 случаев, в Брестской, Гродненской и Гомельской областях - больше всего.

Собираясь в лес или в парк, лучше надеть светлую одежду - так легче заметить клеща, сама одежда должна максимально закрывать тело. Поэтому верх обязательно с длинным рукавом, головной убор. И не забывать про репеллент.

Максим Скворцов, помощник лесничего Боровлянского спецлесхоза:

"Их очень много, потому что зима вроде бы и суровая была в этом году, но все равно снег лег, земля не промерзла очень тщательно. Когда приходите домой, это тщательный осмотр всего тела. Желательно подмышки, тазобедренная область, возле колен. И, естественно, голову надо проверять".

И если клеща все-таки обнаружили, нужно аккуратно его достать. Главное правило: не тянуть резко вверх и не сдавливать его брюшко. Чего точно нельзя делать, так это использовать народные методы: не капать на него маслом, бензином, не прижигать и не ждать, пока отпадет сам. Дальше лучше принести его в лабораторию и проверить на наличие инфекции. Используют метод ПЦР - он более чувствительный и за короткое время (примерно 4-5 часов) можно получить результат.

Ольга Климович, завлабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Возбудители болезни Лайма в клещах выявляются довольно часто. Порядка 30-40 % клещей заражены этим возбудителем. Что касается возбудителя клещевого энцефалита, то это около 1 %, и рекомендуется начинать антибиотикопрофилактику в течение первых трех суток от момента присасывания клеща, так как вероятность заразиться высокая".

Но то, что клещ заражен, не означает, что вы тоже. Во-первых, вероятность зависит от длительности присасывания (риск высок через 36-48 часов), правильности удаления и иммунитета. У половины укушенных просто выработаются антитела, поэтому паниковать точно не стоит.

Анастасия Горбачева, врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"На сегодняшний день доступны всевозможные вакцины, как для взрослых, так и для детей: "ТикоВак", "ЭнцеВир" и "Клещ-Э-Вак". Лучше всего, конечно, вакцинироваться до начала активности клещей, это осенью. Плановая иммунизация состоит из двух внутримышечных инъекций с интервалом 7 месяцев и последующей ревакцинацией через год".

Привиться можно только от энцефалита, от лаймборрелиоза вакцины пока нет ни в одной стране мира. В Беларуси процедура бесплатная для тех, чья профессиональная деятельность связана с работой в лесу, национальных парках и т.д. В некоторых местах отдыха, где обнаруживают клещей, санэпидслужба проводит обработки.

Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

"Уже проведены первые обработки и зафиксировано первое обращение жителей столицы в учреждение здравоохранения. Должна сказать, что благодаря проведению таких многолетних противоклещевых мероприятий за последние 10 лет наметилась тенденция к снижению численности клещей на антропогенных территориях, хотя в природе численность увеличивается. Сам препарат действует месяц-полтора".