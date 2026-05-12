В Беларуси сегодня трудится более 110 тыс. работников среднего медперсонала

Они всегда держат руку на пульсе в буквальном смысле слова. 12 марта медсестры всего мира отмечают профессиональный праздник. В Беларуси это самая многочисленная категория работников здравоохранения.

За плечами у Жанны Бельской 35 лет стажа работы медсестрой, из них 20 лет трудится в городском клиническом Центре паллиативной медицинский помощи. В профессию пришла по зову сердца. Говорит, любовь к своему делу и открытая душа к людям - главные слагаемые успеха.

"Медсестра должна любить свою профессию. Она должна быть отзывчивой, доброй, спокойной и неконфликтной, ведь без любви к своей профессии невозможно любить свою работу и пациентов. Я очень люблю свою профессию, мне приятно, когда пациенты меня ждут, встречают, они меня поздравляют с праздниками. Я очень этим тоже дорожу, мне это очень приятно", - отметила медсестра отделения городского клинического Центра паллиативной медицинской помощи г. Минска Жанна Бельская.

Сегодня под опекой Жанны Петровны находятся 70 человек - это те пациенты, которых медсестра курирует на дому. У каждого - свой протокол лечения, но неизменное - поддержка и тепло всем своим пациентам в отделении выездной патронажной службы.

"Мы приходим к пациентам на дом, оцениваем его состояние, измеряем давление, пульс. Если надо ему помочь или обучить родственников, как надо правильно его посадить, повернуть, покормить, ухаживать за ранами, делать перевязки, то обучаем и сами выполняем", - поделилась Жанна Бельская.

Паллиативная помощь - это не только облегчение боли, иногда самое главное - просто быть рядом, слушать и помочь почувствовать, что пациент не один, ведь доброе слово тоже лечит.

"Медсестра паллиативной помощи - это полноценный член команды. Врач при первой встрече с нашим пациентом определяет дальнейший план его лечения: что мы должны сделать, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов, которые страдают неизлечимыми заболеваниями. Потом уже полноценно включается медсестра. И тут важна не только ее работа как медсестры, но еще, безусловно, человеческое участие в жизни этого пациента", - пояснила главный врач городского клинического Центра паллиативной медицинской помощи г. Минска Наталья Наркевич.

Во главе угла не только качество ухода за пациентами, важно значительно снизить физическую нагрузку на персонал. В этом помогают современные технологии. Накануне в Центр паллиативной медпомощи передали многофункциональную кровать отечественного производства. Пульт управления позволяет автоматически, а главное быстро и безопасно менять положение пациента, что особенно важно при уходе за маломобильными людьми.

"Это кровать с электроприводом, способная размещать пациента, передвигать, не поднимая его с данной кровати, на любые диагностические мероприятия: или это УЗИ, или это рентген-исследование. Вторая такая же кровать будет данному лечебному учреждению отгружена в 4-м квартале, ориентировочно октябрь-ноябрь", - рассказал генеральный директор производственно-торгового РУП "Белмедтехника" Игорь Демиденко.

Дмитрий Тихонов, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Переоснащению клинических больниц и других организаций здравоохранения сейчас уделяется особое внимание. Благодаря финансовой поддержке мэрии увеличено в десятки раз финансирование, поэтому мы можем сейчас закупать технику и переоснащать в довольно больших количествах. Отрадно то, что, как и на сегодняшнем примере, у нас есть белорусские производители. Мы действительно очень много покупаем медицинской техники и мебели. Мы закрываем полностью палитру рентгенодиагностической техники именно белорусского производства: гинекологические кресла, стоматологические установки, аппараты ИВЛ, вся медицинская мебель - это все белорусского производства".