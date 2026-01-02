В Беларуси синоптики прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы

Более 220 единиц коммунальной техники убирают снег в Минской области, сообщили в ЖКХ региона. Метель началась накануне вечером и не прекращалась всю ночь. Расчищено и обработано 54 тыс. кв. м тротуаров, 1307 км дорог.



Из-за непогоды возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта в столице, предупреждает Минсктранс.



Сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы прогнозируются сегодня, 2 января, во многих районах страны. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными.