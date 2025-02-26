3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
В Беларуси скорректировали порядок предоставления дополнительных отпусков водолазам
Порядок предоставления дополнительных отпусков водолазам скорректировали в Беларуси. Это предусмотрено постановлением правительства № 110 от 25 февраля 2025 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Так, постановлением изменен порядок предоставления компенсации в виде дополнительного отпуска работникам, выполняющим водолазные работы (спуски). Дополнительный отпуск будет предоставляться от 1 до 14 дней в зависимости от часов водолазной работы (спусков).
Кроме того, установлен порядок предоставления работникам дополнительного отпуска за особый характер работы, если они на дату предоставления трудового отпуска не отработали весь рабочий год.
Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, указанный отпуск будет предоставляться продолжительностью, соответствующей количеству выполненной работы на дату предоставления отпуска.