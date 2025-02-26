В Беларуси скорректировали порядок предоставления дополнительных отпусков водолазам

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Порядок предоставления дополнительных отпусков водолазам скорректировали в Беларуси. Это предусмотрено постановлением правительства № 110 от 25 февраля 2025 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, постановлением изменен порядок предоставления компенсации в виде дополнительного отпуска работникам, выполняющим водолазные работы (спуски). Дополнительный отпуск будет предоставляться от 1 до 14 дней в зависимости от часов водолазной работы (спусков).

Кроме того, установлен порядок предоставления работникам дополнительного отпуска за особый характер работы, если они на дату предоставления трудового отпуска не отработали весь рабочий год.