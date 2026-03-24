В Беларуси служба занятости предлагает бесплатное переобучение
Служба занятости в Беларуси предлагает бесплатное переобучение с последующим трудоустройством.
Только в 2025 году такой возможностью воспользовались более 1,7 тыс. человек. Из них более 80 % были направлены на обучение по заявкам от нанимателей.
Курсы доступны зарегистрированным безработным, а также родителям с детьми до 3 лет, кроме тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Право на обучение есть и у граждан, которые ухаживают за ребенком-инвалидом.
Продолжительность обучения зависит от выбранной профессии. Впоследствии выдают документы государственного образца о присвоении квалификации.
Максим Флоринский, начальник главного управления политики и занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Сегодня служба занятости работает под конкретного нанимателя. Между службой, соискателем и нанимателем заключается трехсторонний договор, в котором прописываются четкие условия, при которых человек направляется на обучение. После завершения обучения мы также заключаем трудовой договор, в котором прописываются условия отработки в течение 1 года".
Освоить можно востребованные на рынке труда профессии: повар, электрогазосварщик, парикмахер, кондитер, водители троллейбуса и трамвая. Доступны для изучения также основы предпринимательской деятельности. С 2025 года в список добавили водителя автомобиля и бармена.