В Беларуси служба занятости предлагает бесплатное переобучение

Служба занятости в Беларуси предлагает бесплатное переобучение с последующим трудоустройством.

Только в 2025 году такой возможностью воспользовались более 1,7 тыс. человек. Из них более 80 % были направлены на обучение по заявкам от нанимателей.

Курсы доступны зарегистрированным безработным, а также родителям с детьми до 3 лет, кроме тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Право на обучение есть и у граждан, которые ухаживают за ребенком-инвалидом.

Продолжительность обучения зависит от выбранной профессии. Впоследствии выдают документы государственного образца о присвоении квалификации.

Максим Флоринский news.by

Максим Флоринский, начальник главного управления политики и занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Сегодня служба занятости работает под конкретного нанимателя. Между службой, соискателем и нанимателем заключается трехсторонний договор, в котором прописываются четкие условия, при которых человек направляется на обучение. После завершения обучения мы также заключаем трудовой договор, в котором прописываются условия отработки в течение 1 года".