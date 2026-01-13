В Беларуси снизится административная нагрузка на граждан

Совершенствование законодательства - процесс постоянный и сложный, и разбираться в этом рядовому гражданину уж точно не хочется.

В Беларуси большая команда специалистов работает над тем, чтобы, говоря обывательски, на каждое действие уходило как можно меньше времени и сил. А еще документов. Указ Президента от 9 января сокращает их количество более чем по сотне процедур.

Вот, например, по многим случаям теперь не нужно подтверждать оплату - данные будут подтягиваться из ЕРИП автоматически. И так же автоматически будут взаимодействовать между собой госорганы и обмениваться нужной информацией без участия человека.

Снижение административной нагрузки на граждан

Изменения положительные, и затронут практически все сферы нашей жизни: социальные услуги, регистрация жилья, автомобиля, медицинское обслуживание, даже открыть свое дело станет проще! Теперь будет меньше справок и согласований, а также возможность подавать документы онлайн.

Даже несколько примеров достаточно, чтобы понять: указ - это прежде всего для людей, чтобы решать текущие жизненные вопросы без лишней волокиты. Отправить ребенка оздоровиться за счет бюджета - для этого родителям не нужно брать дополнительные справки.

158 служб по всей Беларуси

Если брать рейтинг самых востребованных процедур, то в топе все, что связано с ЖКХ, строительством и правами на недвижимость. Многое можно сделать через "одно окно", в стране функционирует 158 таких служб - чтобы быть ближе к заявителям.

Количество обращений в службу увеличивается с каждым годом. Если по итогам 2022-го их было примерно 1,1 млн, то в 2025-м уже 1,5 млн! Говорит это только об одном: люди поняли все преимущества и возможности службы "одно окно". Это как единый диспетчер всех административных процедур. Все, что нужно от человека, - заявка, дальше профильные специалисты сами разберутся.

Но жалобы на оперативность все равно периодически бывают. Решение есть - перевод в цифру. Но как подчеркивал Президент, цифровизация не ради цифровизации. Технологии нужны там, где реально упрощают жизнь людям и где денежные инвестиции себя полностью окупают.

Упрощение процедур для удобства граждан

Глобальная цель - сделать многие процедуры настолько удобными для пользователя, чтобы их можно было совершать, что называется, не вставая с дивана. Это уже реальность. Достаточно воспользоваться порталом Е-Паслуга. Там доступно больше 400 административных процедур.