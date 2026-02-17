В Беларуси создано 186 инженерно-технических центров на базе школ и гимназий

В Беларуси растет потребность в инженерах. Занимаясь в инженерно-технических центрах, ребята готовятся к исследовательским конкурсам, разрабатывают собственные технические проекты и даже делают небольшие открытия. Благодаря такой образовательной среде государство еще на ранних этапах замечает одаренных ребят и направляет их на обучение в детский технопарк.

Высококвалифицированные специалисты в сфере инженерии - залог успеха для экономики и промышленности Беларуси. Отсюда тенденции в концепции развития инженерно-технического образования до 2035 года. В стране планомерно идут к созданию и масштабированию инженерно-технических центров и классов на базе школ и гимназий.

Вероника Гамеза, завсектором Национального детского технопарка:

"Детский технопарк является координатором сети инженерно-технических центров по всей республике. На начало 2026 года у нас функционирует 186 таких центров. Они созданы во всех регионах страны и работают на базе самых обычных школ и гимназий. 72 центра являются районными, это значит, что они обеспечивают развитие инженерно-технического образования во всем своем районе".

Яркий пример - столичная гимназия № 61, для учащихся 10 и 11 классов там функционирует инженерный класс. К слову, помимо углубленных знаний, ребята ходят на экскурсии на предприятия и общаются с опытными сотрудниками.

Ольга Сходкина, замдиректора гимназии № 61 г. Минска:

"Основная наша задача - это не только обучать учащихся углубленной программе физики и математики, но также погружать их в мир технического творчества, профессии инженера. Наши учащиеся являются участниками клуба для любителей физики".

Выбрать будущую профессию - непростая задача для школьников, но есть исключения. Роман, по примеру своих родителей, уже в 4 классе выбрал специальность и даже вуз, поэтому недолго думая, парень в 10-м классе пошел в инженерный класс для углубленного изучения физики и математики. Помимо этого он уже разработал и свой проект - СТЕМ, с которым успел поучаствовать во многих как городских, так и республиканских конкурсах.

"Планирую какое-либо летное образование получить, либо же пойти в авиаконструирование, либо в какое-либо авиационное направление, то есть или в диспетчерское отделение, или же, если так получится, на пилота", - поделился учащийся гимназии № 61 г. Минска Роман Авдеев.

Инженерно-технические классы - это возможность не только получить привилегию для поступления в вуз, а затем и устроиться на хорошую работу, но и смело заявить о себе. Благодаря детскому Национальному технопарку есть возможность принять участие в обучающих сменах и представить собственные проекты.

"В технопарк я пошла, потому что он давал достаточно много знаний, и мне стало интересно, захотелось расширить свой кругозор, узнать что-то новое. Плюс там было достаточно интересное направление - это виртуально-дополненная реальность, которая сейчас актуальна, и ее можно классно внедрять в образование", - рассказала учащаяся гимназии № 61 г. Минска Анастасия Ткачева.

"Когда я поступила в инженерный класс, я ничего не знала о компасе 3D, но как только я начала его изучать, у меня сразу все хорошо пошло, и мне понравилось. Там ничего сложного, нужно только желание", - отметила учащаяся гимназии № 61 г. Минска Маргарита Шеметович.