В Беларуси стало доступным нотариальное удостоверение равнозначности документов

Электронная копия получила те же права, что и бумажный оригинал. В Беларуси доступно новое нотариальное действие - удостоверение равнозначности документов.

С января любой желающий может перевести документы из одного формата в другой без потери юридической силы - достаточно обратиться к нотариусу, который изготовит электронный образ документа и заверит его своей электронной цифровой подписью.

Такая процедура уже широко применяется в России и теперь доступна белорусам. Особенно оценят нововведение представители бизнеса и те, кто часто подает документы через портал "Е-Паслуга".

Но есть и ограничения: так нельзя поступать с удостоверениями личности и простыми письменными сделками.

Общество

нотариусы