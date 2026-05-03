3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Беларуси стало доступным нотариальное удостоверение равнозначности документов
Автор:Редакция news.by
Электронная копия получила те же права, что и бумажный оригинал. В Беларуси доступно новое нотариальное действие - удостоверение равнозначности документов.
С января любой желающий может перевести документы из одного формата в другой без потери юридической силы - достаточно обратиться к нотариусу, который изготовит электронный образ документа и заверит его своей электронной цифровой подписью.
Такая процедура уже широко применяется в России и теперь доступна белорусам. Особенно оценят нововведение представители бизнеса и те, кто часто подает документы через портал "Е-Паслуга".
Но есть и ограничения: так нельзя поступать с удостоверениями личности и простыми письменными сделками.