С января 2027 года в Беларуси станет законным заключение брачного договора без личной встречи, раздел имущества без совместного визита к нотариусу.

Новая норма позволит супругам приходить к разным нотариусам - каждому к своему, в любую контору по всей стране. Нотариусы самостоятельно свяжутся через защищенную электронную систему, составят единый документ и заверят его своими цифровыми подписями. Участникам останется только подписать электронный договор, и сделка обретет полную юридическую силу.