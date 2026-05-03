В Беларуси станет законным заключение брачного договора без личной встречи
Автор:Редакция news.by
С января 2027 года в Беларуси станет законным заключение брачного договора без личной встречи, раздел имущества без совместного визита к нотариусу.
Новая норма позволит супругам приходить к разным нотариусам - каждому к своему, в любую контору по всей стране. Нотариусы самостоятельно свяжутся через защищенную электронную систему, составят единый документ и заверят его своими цифровыми подписями. Участникам останется только подписать электронный договор, и сделка обретет полную юридическую силу.
Особенно удобным нововведение станет для жителей разных регионов, которым раньше приходилось ехать на встречу за сотни километров, а также для тех, кто по личным причинам не хочет видеть другую сторону, например, при заключении брачного договора.