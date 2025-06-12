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В Беларуси стартовал прием документов в первые классы

В Беларуси стартовал прием документов в первые классы. Кампания продлится до 15 августа.

Документы от родителей, чьи дети проживают в микрорайоне школы, принимаются в приоритетном порядке, а от остальных - с 12 июня по 15 августа. Комиссия работает каждый будний день, а также по субботам, чтобы обеспечить максимальное удобство для родителей.

Для подачи документов в первый класс необходимо написать заявление, предоставить медсправку установленного образца и свидетельство о рождении ребенка.

Прием документов на свободные места будет осуществляться с 16 по 28 августа. Зачисление будет происходить в порядке очереди.

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