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В Беларуси стартовал прием документов в первые классы
Автор:Редакция news.by
В Беларуси стартовал прием документов в первые классы. Кампания продлится до 15 августа.
Документы от родителей, чьи дети проживают в микрорайоне школы, принимаются в приоритетном порядке, а от остальных - с 12 июня по 15 августа. Комиссия работает каждый будний день, а также по субботам, чтобы обеспечить максимальное удобство для родителей.
Для подачи документов в первый класс необходимо написать заявление, предоставить медсправку установленного образца и свидетельство о рождении ребенка.
Прием документов на свободные места будет осуществляться с 16 по 28 августа. Зачисление будет происходить в порядке очереди.