В Беларуси стартовал прием документов в первые классы. Кампания продлится до 15 августа.

Документы от родителей, чьи дети проживают в микрорайоне школы, принимаются в приоритетном порядке, а от остальных - с 12 июня по 15 августа. Комиссия работает каждый будний день, а также по субботам, чтобы обеспечить максимальное удобство для родителей.

Для подачи документов в первый класс необходимо написать заявление, предоставить медсправку установленного образца и свидетельство о рождении ребенка.