В Беларуси упрощают административные процедуры - меньше документов, сокращенные сроки и цифровизация news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7428581c-ea29-44d9-b37c-e565d4a4a7ba/conversions/88074dbb-8956-40be-bdba-0f7fee07eb52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7428581c-ea29-44d9-b37c-e565d4a4a7ba/conversions/88074dbb-8956-40be-bdba-0f7fee07eb52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7428581c-ea29-44d9-b37c-e565d4a4a7ba/conversions/88074dbb-8956-40be-bdba-0f7fee07eb52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7428581c-ea29-44d9-b37c-e565d4a4a7ba/conversions/88074dbb-8956-40be-bdba-0f7fee07eb52-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января 2026 года подписал указ №5, направленный на кардинальное упрощение взаимодействия граждан с государственными органами. Документ направлен на снижение административной нагрузки на граждан, оптимизацию и упрощение значительного числа процедур. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Указ направлен на корректировку перечня административных процедур, совершаемых в отношении граждан, простых людей", - заявил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко, комментируя документ. Главными целями нововведений названы "сокращение количества документов, которые подают простые граждане, сокращение сроков их рассмотрения, ну и, конечно же, внедрение цифровых источников получения информации".

На практике это означает, что при совершении многих процедур гражданам больше не придется самостоятельно собирать и предоставлять справки. Например, при процедуре перевода жилого помещения в нежилое или признании его не соответствующим санитарным требованиям документы о праве собственности будут запрашиваться автоматически из единого государственного регистра.

Значительно сокращаются и сроки рассмотрения заявлений. "Например, по административным процедурам, связанным с включением физического лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в организацию застройщиков, сроки сокращаются с 1 месяца до 15 дней. По административной процедуре, связанной с подтверждением консервации незавершенного строительства жилого дома - с одного месяца до 20 дней", - рассказал Евгений Коваленко.

"Все корректировки максимально учитывают возможность бездокументарного взаимодействия между государственными органами и освобождения граждан от необходимости подачи лишних бумаг", - подчеркнул министр юстиции.

Задача, которую ставит глава государства, - это идти от жизни и делать взаимодействие между гражданами и государственными органами, организациями максимально простой и доступной для простых людей. "В настоящее время в основном граждане обращаются в службу "Одно окно", которая действует во всех регионах Беларуси, во всех районных центрах, районах городов. Всего на территории нашей страны действует 158 таких служб. Только за прошлый год в службу "Одно окно" было подано более 1,5 млн заявлений", - сообщил Евгений Коваленко. Наиболее популярными среди населения являются процедуры в сфере социально-трудовых отношений, ЖКХ, а также архитектуры и строительства.