В Беларуси узаконить земельный участок станет проще
Узаконить земельный участок станет проще. В Беларуси готовится ко второму чтению законопроект по вопросам регулирования земельных отношений.
Вопрос этот весьма значимый и широко обсуждаемый. Он рассматривался уже многократно. Обсуждение комплексного документа прошло в Совете Республики. Члены экспертного совета отметили: законопроект о земельных отношениях продиктован жизнью, отвечает чаяниям простых людей и позволит решить задачи, которые сегодня стоят перед государством.
Так, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на иждивении которых находятся дети-инвалиды до 18 лет, предлагается предоставлять земельный участок без аукциона. Кроме того, обсуждалось предложение, чтобы дать больше полномочий местным органам власти в решении земельных вопросов, в частности при строительстве сельхозобъектов на высокобалльных землях.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Это очень важный жизненный законопроект, которые решает многие проблемы в нашем государстве. Дает право легализовать до 1 января 2028 года самовольные постройки на земельных участках, дает право сегодня местным исполнительным органом принимать подобные решения. Также дает право рассрочки до 5 лет уплаты за легализацию этой земли".
Документ обширный, затрагивает интересы большого круга субъектов хозяйствования и граждан. После всех обсуждений планируется внести изменения и дополнения в том числе в Кодекс о земле.