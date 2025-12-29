В Беларуси узаконить земельный участок станет проще

Вопрос этот весьма значимый и широко обсуждаемый. Он рассматривался уже многократно. Обсуждение комплексного документа прошло в Совете Республики. Члены экспертного совета отметили: законопроект о земельных отношениях продиктован жизнью, отвечает чаяниям простых людей и позволит решить задачи, которые сегодня стоят перед государством.



Так, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на иждивении которых находятся дети-инвалиды до 18 лет, предлагается предоставлять земельный участок без аукциона. Кроме того, обсуждалось предложение, чтобы дать больше полномочий местным органам власти в решении земельных вопросов, в частности при строительстве сельхозобъектов на высокобалльных землях.