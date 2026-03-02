Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси впервые прошел открытый чемпионат по охотничьему биатлону

Впервые по инициативе Министерства лесного хозяйства организован открытый чемпионат по охотничьему биатлону.

Островецкий опытный лесхоз стал ключевой площадкой для масштабных соревнований. За звание лучших боролись 9 команд со всей страны. Чтобы одержать победу, участникам необходимо было проявить меткость, выносливость и настоящий командный дух.

Охотничий биатлон объединил и спортивный азарт, и профессиональное мастерство. Главное отличие такого биатлона от классического - правила! Вместо винтовок - охотничьи ружья, а на дистанции - охотники.

Это прикладной вид спорта, который максимально приближен к условиям охоты. Победу одержала команда Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

