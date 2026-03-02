3.75 BYN
В Беларуси впервые прошел открытый чемпионат по охотничьему биатлону
Автор:Редакция news.by
Впервые по инициативе Министерства лесного хозяйства организован открытый чемпионат по охотничьему биатлону.
Островецкий опытный лесхоз стал ключевой площадкой для масштабных соревнований. За звание лучших боролись 9 команд со всей страны. Чтобы одержать победу, участникам необходимо было проявить меткость, выносливость и настоящий командный дух.
Охотничий биатлон объединил и спортивный азарт, и профессиональное мастерство. Главное отличие такого биатлона от классического - правила! Вместо винтовок - охотничьи ружья, а на дистанции - охотники.
Это прикладной вид спорта, который максимально приближен к условиям охоты. Победу одержала команда Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.