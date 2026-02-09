В Беларуси впервые провели удостоверенную онлайн-сделку купли-продажи недвижимости

"Этот инструмент реальный, и бояться его не нужно. Чтобы показать, что никто здесь не остается в стороне, законодательством предусмотрено подписание договора не только с помощью электронной цифровой подписи, которая есть у всех, но и через планшет для того, чтобы передать подпись гражданина. Сделка защищена: здесь два регистратора, которые присутствуют на стороне продавца и покупателя, поэтому все чисто и прозрачно".