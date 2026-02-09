3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
В Беларуси впервые провели удостоверенную онлайн-сделку купли-продажи недвижимости
В Беларуси прошла первая удостоверенная онлайн-сделка купли-продажи недвижимости. Продавец и покупатель находились в разных городах: в Витебске и Минске.
С помощью видео- и аудиосвязи в режиме реального времени регистраторы и стороны сделки согласовали условия договора, получили необходимые разъяснения о правах и обязанностях, а затем подписали документы.
Такая возможность стала доступна благодаря изменениям законодательства, которые вступили в силу в 2025 году.
Татьяна Шимко, первый замдиректора Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:
"Этот инструмент реальный, и бояться его не нужно. Чтобы показать, что никто здесь не остается в стороне, законодательством предусмотрено подписание договора не только с помощью электронной цифровой подписи, которая есть у всех, но и через планшет для того, чтобы передать подпись гражданина. Сделка защищена: здесь два регистратора, которые присутствуют на стороне продавца и покупателя, поэтому все чисто и прозрачно".
Новый механизм делает рынок недвижимости более гибким, современным и ориентированным на реальные потребности граждан.