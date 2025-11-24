В Беларуси впервые в истории состоялся выпуск пилотов гражданской авиации

Первый в истории Беларуси выпуск пилотов гражданской авиации. Восемь юношей и две девушки на отлично сдали госэкзамен.



Минимум волнения и большой багаж знаний - то, что нужно профессионалам, которые за секунды должны принять верное решение во время полета. Знания тестировали по конструкции и летной эксплуатации судов, правилам полетов, а также по воздушной навигации. Экзамены принимали уже работающие авиаторы.

Ребята получили квалификацию инженера-пилота. Процесс подготовки включал теорию, отработку навыков на тренажерах и полеты. Управлять конкретными типами воздушных судов выпускники будут учиться на первом рабочем месте, шестеро из них - в Национальной авиакомпании "Белавиа".

Олег Салтовский, командир авиационного отряда Национальной авиакомпании "Белавиа": "Процесс преемственности важен не только в авиации, он должен быть везде. Пилоты нам нужны тем более – за ними будущее. Становление сильного пилота занимает минимум 15–20 лет. Только к 45 годам мы имеем зрелого инструктора, который может научить и показать. Я в конце экзамена выдал оценку 4,51 по нашей старой советской шкале. Цель была одна – чтобы у людей было к чему стремиться. За ними будущее, и мы рады, счастливы просто. Это знаменательное событие".