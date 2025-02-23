В Беларуси за сутки потушили торфяной пожар и 41 возгорание травы и кустарников

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В Беларуси за сутки сотрудники МЧС ликвидировали торфяной пожар и 41 возгорание травы и кустарников, сообщает БЕЛТА.

По оперативным данным с 6:00 25 февраля до 6.00 26-го ликвидированы 1 лесной пожар на площади 0,5 га, 1 торфяной пожар на площади 0,9 га и 41 пожар травы и кустарников на общей площади 5,592 га.