В Беларуси запускают масштабный челлендж к республиканскому субботнику
Вся Беларусь в субботу, 18 апреля, снова станет чуть чище и светлее. По всей стране пройдет традиционный республиканский субботник - день, когда всей республикой выходим на улицы, в парки, скверы и дворы, чтобы своими руками сделать родную землю еще красивее.
Это наш общий ритуал заботы, единства и любви к своей стране. Тысячи белорусов превратят субботник в настоящий праздник чистоты и порядка.
В 2026 году добавим ярких красок. В честь республиканского субботника запускаем масштабный челлендж. Снимайте свои самые креативные, душевные и энергичные ролики под новый трек про субботник, показывайте, как вы трудитесь, улыбаетесь, помогаете друг другу и радуетесь результату. Выкладывайте видео в свои соцсети и дарите всей стране хорошее настроение.