В Белэнерго заявили, что надежность теплоснабжения города Минска будет обеспечена

Сейчас специалисты работают над устранением последствий прорыва теплотрассы в Минске.

"В настоящее время выполняются подготовительные работы для монтажа компенсатора температурных расширений в проектное положение. Прежде всего должна быть обеспечена технология выполнения работ и безопасность, - обозначил замначальника управления эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей ГПО "Белэнерго" Александр Козак. - Надежность теплоснабжения города Минска будет обеспечена".

Для оперативной связи по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения в Минске 20 января работают горячие телефонные линии.

Напомним, ЧП произошло накануне. Без теплоснабжения и горячей воды остались 5 районов столицы. Работы по ликвидации идут нон-стоп. Всего с момента выявления повреждения в устранении нарушений было задействовано более 170 человек