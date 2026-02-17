В Борисовском районе десантники и гвардейцы выполняют стрельбы из различных видов оружия и техники

В Беларуси продолжается внезапная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента.

17 февраля на полигоне Борисовского гарнизона десантники 103-й и бойцы 120-й механизированной бригады выполняют стрельбы из различных видов оружия и техники. По плану проверки стрельба будет проходить до поздней ночи.

Ведение огня с бронетранспортеров - важный элемент тактических действий. Это сочетание мобильности, огневой мощи и тактической гибкости, требующее слаженной работы экипажа и четкого взаимодействия с подразделениями. На это все обращают внимание проверяющие. Низкая температура - также повод проверить работу военной техники. Морозы не должны помешать выполнить задачу.

Стрельбу с бэтээров осуществляют по движущимся и появляющимся целям на расстоянии до 900 м в движении и с короткими остановками. Также военнослужащие показывают навыки стрельбы из автомата и гранатомета.