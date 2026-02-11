В Бресте в повышенную боеготовность приведено соединение сил спецопераций. 10 февраля подразделения 38-й десантно-штурмовой бригады оперативно выехали в район сосредоточения.

Штурмовой батальон, входящий в состав сил специальных операций, совершив 50-километровый марш, вечером 10 февраля прибыл в район сосредоточения. Менее чем за сутки организовали быт, систему охраны, инженерные позиции. В том числе был использован опыт СВО - для защиты техники и личного состава применяют антидроновые сети и мангалы.

В подразделении числятся различные специалисты: операторы БПЛА и станций ближней разведки, пулеметчики, водители, наводчики - каждый военнослужащий выполняет свои задачи. При этом эффективная работа во многом зависит от слаженности команды.

Командир штурмового батальона сил специальных операций ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/623f0420-b3d0-4c63-9b91-3d3cbe65d505/conversions/e15a2d9f-2aac-48ff-b617-a046c5d2c5dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/623f0420-b3d0-4c63-9b91-3d3cbe65d505/conversions/e15a2d9f-2aac-48ff-b617-a046c5d2c5dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/623f0420-b3d0-4c63-9b91-3d3cbe65d505/conversions/e15a2d9f-2aac-48ff-b617-a046c5d2c5dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/623f0420-b3d0-4c63-9b91-3d3cbe65d505/conversions/e15a2d9f-2aac-48ff-b617-a046c5d2c5dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Командир штурмового батальона сил специальных операций ВС Беларуси:

"Заранее никогда нам не говорят о проверке. Всегда это неожиданность. Никогда не знаешь, какую задачу получишь. Приводишься в высшую степень боеготовности и готов выполнять любую задачу".

Военный отметил, что в подразделении много контрактников, отслуживших не один год: "Они наиболее подготовленные, и за счет них в основном идет обучение солдат срочной службы. И в таких подразделениях, как наши, таким солдатам намного проще учиться, они намного быстрее перенимают опыт ведения всех этих специальных боевых действий".

В районе сосредоточения батальон ожидает дальнейшие задачи по предназначению, находясь в постоянной высокой боеготовности. Это может быть как выезд для усиления госграницы, так и поиск и уничтоженное диверсионнно-разведывательной группы противника.

Какие задачи поставил командир, рассказал военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси: "Для нас это уже не в первый раз, поэтому мы уже готовы к таким выездам. И то, что этот выезд был внеплановый, нас не удивило. Приехали, обустроились, выставили охранение, назначили наряды".

Отвечая на вопрос, сложно ли работать в тяжелой экипировке, военнослужащий ССО сказал, что это вопрос привычки. "Когда ты только пришел в армию и не привык еще к нагрузке, поначалу она тебе кажется тяжелой. Полное обмундирование весит 20 кг. Но когда по 8 часов в день ты находишься в этой экипировке, она становится как вторая кожа. Неделя-две - и ты не чувствуешь", - рассказал он.