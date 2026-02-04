В БСЖ обсудили проекты и инициативы в Год белорусской женщины

Проекты и инициативы в год прекрасной половины нашей страны. 4 февраля о них говорили в офисе Белорусского союза женщин.

Здесь состоялась встреча с активистками женского движения Гомельской области. Более полусотни участниц получили возможность лично пообщаться с пресс-секретарем главы государства Натальей Эйсмонт. В рамках открытого диалога в теплой атмосфере обсудили волнующие темы, среди которых закулисная жизнь главы государства. После прошел мастер-класс от журналиста "Первого информационного" и психолога Катерины Круталевич.

"Сегодня прозвучало как минимум 2 предложения. Одна из участниц предложила объявить конкурс на мерч Первого. Мы обязательно это сделаем в рамках Белорусского союза женщин, какие у нас еще будут предложения для того, чтобы линейку расширить. И еще одно предложение - это, конечно, продолжение книги уже существующей о Президенте. Т.е. она действительно очень хорошо зашла в народ и очень хочется, чтобы она была продолжена", - поделилась Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин.

Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный", психолог:

"Белорусский союз женщин - общественное объединение, т.е. им всегда нужны, А - новые участники, Б - им нужно показывать дела, которые у них получаются. Для того чтобы об этом рассказывать сжато, емко и понятно, нужен опыт практики или на сцене, или на камеру. В публичное выступление нельзя войти вообще без волнения, без тревоги и сделать это, особенно если ты никогда не делал, на раз. Нужно пояснить им шаги, которые нужно пройти для того, чтобы подготовиться и рассказать о том, что они делают круто, тем самым привлекая к себе больше и больше людей. Конечно, это их основная задача".