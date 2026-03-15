В чем уникальность Конституции Беларуси по сравнению с конституциями других государств
Об уникальности Конституции белорусского государства и о её важности для стабильности страны в студии "Первого информационного" телеканала рассказала заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович.
"Я хочу сказать, что наша Конституция является в полной мере реально действующей. Уникальность ее состоит в том, что мы, восприняв модель, которая принята во многих государствах, так называемого демократического строя, в котором основными составляющими являются демократия, права человека, верховенство права и, конечно, разделение властей. Тем не менее, как бы вот эти инструменты обеспечения соответствующих целей, они отвечают как бы нашим национальным запросам, целям развития нашего государства, усиления благополучия нашего общества", - уточнили Наталья Карпович.
Заместитель председателя Конституционного суда охарактеризовала Конституцию Беларуси, как документ, который отражает такие посылы, как социальная справедливость, сильное государство, мир, согласие в обществе, социальная ответственность и доверие власти и народа. "На основе нашей Конституции обеспечивается гармоничное функционирование нашего социального государства. В общем-то, всеобъемлющих форм народовластия, эффективности государственной власти обеспечивается должный баланс социальных интересов", - подытожила Наталья Карпович.