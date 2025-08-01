В честь 80-летия отряда пограничного контроля "Минск" выпущен именной почтовый конверт

В торжественной церемонии гашения памятного знака приняло участие руководство ГПК. В далеком 1945 году отдельный контрольно-пропускной пункт "Минск-Аэропорт" имел в своем штате всего пять контролеров, но при этом выполнял масштабные задачи. Сейчас отряд пограничного контроля "Минск" является одной из старейших воинских частей органов пограничной службы.