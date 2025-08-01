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В честь 80-летия отряда пограничного контроля "Минск" выпущен именной почтовый конверт
Автор:Редакция news.by
Именной почтовый конверт выпустили пограничники к 80-летию своего отряда. Пограничный контроль "Минск"в августе отмечает юбилей.
В торжественной церемонии гашения памятного знака приняло участие руководство ГПК. В далеком 1945 году отдельный контрольно-пропускной пункт "Минск-Аэропорт" имел в своем штате всего пять контролеров, но при этом выполнял масштабные задачи. Сейчас отряд пограничного контроля "Минск" является одной из старейших воинских частей органов пограничной службы.
Белпочта уже на протяжении многих лет в тесном сотрудничестве с Госпогранкомитетом создает почтовые проекты, посвященные пограничной тематике.