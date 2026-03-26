В Дзержинском районе дипломатическому корпусу презентовали продукцию белорусского АПК

26 марта в Дзержинском районе презентовали продукцию отечественного агропромышленного комплекса представителям дипломатического корпуса. Крупнейшие предприятия - экспортеры мясомолочных продуктов предложили все самое лучшее белорусским партнерам. Здесь же в неформальной обстановке обсудили будущее совместных проектов, вопросы взаимных поставок и новых векторов сотрудничества.

26 марта к делам по продвижению национальных интересов у глав дипломатических миссий в Беларуси прибавилась еще одна, не менее важная задача: взглянуть на Беларусь под другим углом глазами потенциального партнера в сфере АПК. И, может, найти новые пути сотрудничества.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Опыт, который сегодня имеет белорусская сторона, внедряется в нашу отрасль. В Ташкентской области уже начало свою работу предприятие, которое будет производить мясо птицы до 10 тыс. т в год. Это для Узбекистана очень хорошая возможность".

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

"На протяжении многих лет наши страны успешно сотрудничают в области химии и агропромышленного комплекса. Сегодня сельское хозяйство - это залог продовольственной безопасности государства и населения. Наш АПК находится на очень высоком уровне: в прошлом году товарооборот значительно вырос. Это подтверждает, что взаимный интерес сторон действительно есть".

Традицию открытого диалога с представителями дипмиссий заложили в 2025 году. Цель практическая - обсудить в неформальной обстановке существующие барьеры в торговле, и здесь же найти им решение.

Чтобы диалог был максимально убедительным, нужно дополнить его дегустацией всего того, чем так гордится белорусская мясо-молочная промышленность - лучший способ доказать качество продукта без лишних слов.

"Масло с трюфелем - это наша новинка, которая разлетелась по всем социальным сетям. Оно выпускается в стекле. Очень людям интересно, поэтому мы будем расширять эту линейку. Греческий йогурт буквально на днях будет тоже выпущен на нашем предприятии", - поделилась руководитель отдела маркетинга предприятия по производству молочной продукции Анастасия Якимович.

"В настоящее время мы производим более 500 наименование продукции, которая экспортируется более чем в 15 стран мира. Среди наших потребителей, конечно же, Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан. Также мы работаем с Киргизией, отправляем свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики, в Северную Корею", - отметила ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности агрокомбината Юлия Мамаева.

Сегодня в мире ситуация нестабильная, тот же пример, Ближний Восток, она внесет коррективы и в торговлю. Представители белорусского профильного ведомства заявили, что рынок не терпит пустоты: сегодня стоит вовремя сориентироваться и занять свою нишу.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы анализируем каждую страну мира, которая для нас представляет интерес с точки зрения импорта продуктов питания на предмет конкурентоспособности наших цен. В том числе анализируем логистику, таможенные барьеры, нетарифные меры. И мы смотрим, где мы можем какие ниши занять".

Говоря о географии поставок белорусских продуктов, сегодня она охватывает 117 государств. Пока цены в мире растут, все увереннее на внешнем рынке чувствует себя товары из Беларуси.

В 2025 году страна достигла рекордной цифры: продовольствия экспортировано более чем на 10 млрд долларов, но Беларусь может и больше, весь потенциал еще точно не исчерпан.

