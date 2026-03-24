В Дзержинском районе продолжается масштабное благоустройство сельскохозяйственных объектов

Масштабное благоустройство продолжается в каждом районе Минской области. Особое внимание уделяется не только городам и селам, но и сельскохозяйственным территориям, в основном это молочные комплексы и мехдворы.

В Дзержинском районе на пахотных землях хозяйства "Путчино" вышли поработать сотрудники райисполкома, МЧС, местного райагросервиса и других организаций. Они расчистили от деревьев 6 участков земли площадью 0,25 га для ее дальнейшего включения в сельхозоборот.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

"Работаем массово на животноводческих объектах. Около 20 ферм приводится в порядок силами всех привлеченных людей и дополнительной техники. Мы трудимся на площадке порядка четверти гектара (25 соток), в которых по результатам работы планируем полностью удалить древесную кустарниковую растительность и раскорчевать. Данное поле планируется под посев кукурузы, соответственно, мы проводим такую работу в части подготовки для дальнейшего удобства агротехники".

В самом же Дзержинске одна из задач - это ремонт всех видов дорог. Так, на улицах с усадебной застройкой спецтехника работает на грейдировании. А на других улицах выявляют участки проезжей части, где после зимы образовались повреждения. Там проводят ямочный ремонт.

"В период весенней распутицы у нас на балансе находится 300 км гравийных дорог, мы должны их все привести в порядок. Где-то просто програвировать, где-то (мы закупаем гравийно-песчаные смеси) применяем гранулят и приводим все в порядок: выравниваем, подсыпаем, делаем серповидный профиль. Работаем практически без выходных. Стоит задача: к 9 Мая все дороги нашего района должны быть приведены в порядок", - отметил заместитель гендиректора УП "Дзержинское ЖКХ" Николай Кишкурно.