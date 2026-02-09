3.73 BYN
В "Е-Паслуга" можно совершить более 850 процедур и электронных услуг
Согласовать перепланировку или подать заявку на семейный капитал - все это стало доступно в цифре не так давно, но удобство каждый белорус оценил. На портале "Е-Паслуга" можно совершать не только административные процедуры, но и электронные услуги. На данный момент это список более чем из 850 пунктов.
Светлана Караневич, начальник отдела Национального центра электронных услуг:
"Пользоваться сервисом очень удобно. Например, у нас существует комплексная услуга по проверке автомобилей с пробегом. Пожалуй, каждый в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно купить автомобиль, а к продавцу нет доверия, так как он склонен приукрашивать автомобиль, который он продает. Наша услуга позволяет получить достоверную информацию из базы ГАИ, "Белтехосмотра", "Розыска" и Белорусского бюро по транспортному страхованию. Это дает возможность четко понимать, что перед нами то авто, которое заявлено: оно не было в ДТП, не зарегистрировано в такси, а показания тонометра не подкручены".
Что важно: для каждого белоруса личный кабинет на портале уже создан, нужно только его активировать через номер телефона, почту, электронную цифровую подпись при первом входе. А если это мобильное приложение, достаточно просто приложить к смартфону ID-карту.