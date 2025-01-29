В Гомельском районе проходит тактическое учение с силами территориальной обороны

Белорусам не безразлично, как будут защищать их дома, их населенные пункты и как будет обеспечена безопасность их семей. Население активно подключилось к вопросу обеспечения безопасности страны.

Это подчеркнул глава генштаба Вооруженных Сил страны Павел Муравейко, наблюдая 29 января за ходом учения с силами теробороны, которое в эти дни проходит в Гомельском районе. В маневрах также задействованы инженерные подразделения Вооруженных Сил.

Специалисты оттачивают вопросы обеспечения подразделений боеприпасами, ведения разведки в лесистой и болотистой местности, обнаружения противника, укрепления оборонительных рубежей и позиций инженерными заграждениями, применения подразделений территориальных войск. И хотя проделанную работу еще предстоит проанализировать, со слов начальника генштаба, все, что сегодня было продемонстрировано, заслуживает высокой оценки.

Павел Муравейко, начальник генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Руководство области включилось очень ответственно. Это связано не с тем, что здесь рядом Украина, а с тем, что народ объективно понимает - свою страну надо защищать. Уровень патриотизма, сопричастности нашего населения к обеспечению безопасности страны очень высок. Можно с уверенностью говорить, что народ готов к защите своей земли".