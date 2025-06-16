В Гомельской области ГАИ задержала пьяного бесправника

В Гомельском регионе со стрельбой задержали пьяного водителя Volkswagen. Как сообщили в МВД, 41-летний местный житель не раз был лишен водительских прав. И снова попал в поле зрения инспекторов ГАИ в деревне Октябрьского района ночью.

Требование остановиться мужчина проигнорировал, попытался оторваться. Во время погони вилял по дороге. Для остановки нарушителя в ход пошло табельное оружие. Водитель ехал с пассажиром, который также был пьян. Составлено 6 протоколов. За неповиновение и оскорбление милиционеров при исполнении водитель водворен в изолятор. Машина находится на штрафстоянке.