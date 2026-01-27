3.75 BYN
В Гродненском регионе коммунальники и ГАИ работают в усиленном режиме из-за гололедицы
В Гродно для ликвидации гололедицы задействованы все силы городских коммунальных служб. Медучреждения перешли на усиленный режим, коммунальщики беспрерывно расчищают улицы и тротуары, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами: уже использовано 154 т смеси для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов.
Сотрудники ГАИ мониторят состояние улично-дорожной сети и оперативно реагируют на осложнение движения.
Инесса Некревич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
"Мы рекомендуем водителям выбирать сдержанный стиль вождения, а также безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы и перекрестки. Пешеходам важно учитывать увеличение тормозного пути транспортных средств на мокром и скользком покрытии, переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности".
В лечебных учреждениях Гродненской области зафиксирован рост обращений с травмами, полученными при падении на скользких участках. Участились случаи переломов, растяжений и ушибов.