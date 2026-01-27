В Гродненском регионе коммунальники и ГАИ работают в усиленном режиме из-за гололедицы

В Гродно для ликвидации гололедицы задействованы все силы городских коммунальных служб. Медучреждения перешли на усиленный режим, коммунальщики беспрерывно расчищают улицы и тротуары, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами: уже использовано 154 т смеси для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов.

Сотрудники ГАИ мониторят состояние улично-дорожной сети и оперативно реагируют на осложнение движения.

Инесса Некревич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

"Мы рекомендуем водителям выбирать сдержанный стиль вождения, а также безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы и перекрестки. Пешеходам важно учитывать увеличение тормозного пути транспортных средств на мокром и скользком покрытии, переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности".

Инесса Некревич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afeca1e5-5039-4651-842f-7e83ecc40e8d/conversions/0027e2d3-9448-4165-8c20-55f714f37a45-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afeca1e5-5039-4651-842f-7e83ecc40e8d/conversions/0027e2d3-9448-4165-8c20-55f714f37a45-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afeca1e5-5039-4651-842f-7e83ecc40e8d/conversions/0027e2d3-9448-4165-8c20-55f714f37a45-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afeca1e5-5039-4651-842f-7e83ecc40e8d/conversions/0027e2d3-9448-4165-8c20-55f714f37a45-xl-___webp_1920.webp 1920w