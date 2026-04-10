В ГУВД запустили телеграм-бот, проверяющий ресурсы на мошенничество

Проверить интернет-ресурс на мошенничество теперь можно в телеграм-боте. Его разработали в ГУВД. Перед тем как совершить покупку в онлайн-магазине или через социальную сеть, вложить деньги в криптовалюту или акции компаний, пользователь может зайти в @ScamBY_bot в Telegram и ввести адрес ресурса, а программа его проверит по базам белорусских правоохранителей.

"Чат-бот проверит, попадал ли запрашиваемый ресурс в поле зрения правоохранителей как мошеннический. @ScamBY_bot проверяет подозрительные аккаунты в Instagram, TikTok, группы в Telegram, интернет-сайты на фишинг. База мошеннических аккаунтов и фишинговых сайтов постоянно дополняется. Если искомый ресурс не обнаружен, но вы уверены, что он мошеннический, отправьте его в чат-бот, будет проведена проверка", - пояснил начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич.